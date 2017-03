Aktuelle News

Lass mich dein Badewasser schlürfen: „Nimmersatt“ im Kornhaus Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:02 Bad Doberan. Nimmersatt beschreibt sich selbst als überflüssige kleine Kapelle, die in über 1500 Konzerten Menschen erfreute, die komischerweise alle freiwillig kamen. Das Erfolgsrezept ist eine gelungene Mischung aus Musik der 20er und 30er Jahre mit viel schwarzem Humor – in den Liedern und in der Moderation. Das Programm „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ ist am Sonnabend, dem 25. März, um 20 Uhr erstmals auch im Kornhaus zu erleben. Die Band begann 1988 als Greifswalder Studentengruppe und hat es auf ihren Tourneen bis Barcelona und Paris geschafft, aber die meisten Gastspiele finden in Deutschland statt. Das Programm „Lass mich Dein Badewasser schlürfen“ ist eine unterhaltsame Mischung aus wirklich guten Songs der 20er und 30er, verbunden mit absolut treffsicheren und knalligen Moderationen. Mit ...

Immer auf die Kleinen: Der Staat misst mit zweierlei Maß Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:01 Bad Doberan. Drogen-Razzia in Bad Doberan – so etwas und in diesem Ausmaß kannte man bisher hier noch nicht. Ziel der Polizeiaktion war nicht etwa eine Mafia, sondern ein unbescholtener Bürger - Gewerbetreibender, Steuerzahler, Familienvater. Grund war ein anonymer Hinweis. Die Staatsmacht rückte mit voller Gewalt an, durchsuchte sein Büro im Gewerbegebiet Walkenhagen und fand nichts. Zurück blieb ein erschrockener Mensch mit beschädigtem Ruf. Und das kann jeden treffen: Wer die Zahlung von Rundfunkgebühren verweigert, dem droht Gefängnis. Wer als normaler Bürger 6 km/h zu schnell unterwegs ist und erwischt wird, erhält umgehend einen Zahlungsbescheid und wenn er nicht zahlt, trifft ihn die volle Härte des Gesetzes. Auch die Häuslebauer kennen es: Einen Carport oder Schuppen genehmigt zu kriegen, ist gar nicht so einfach, denn umso ...

Lesung im Ehm Welk-Haus mit Paul Schreyer Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Unser Leben können wir uns ohne Geld nicht vorstellen. Essen, Wohnung und Altersvorsorge – alles wird mit Hilfe von Geld geregelt. In seinem Buch untersucht der Autor Paul Schreyer die Geschichte des Geldes und auch der Banken, speziell der deutschen Banken. Es ist eine Reise ins Zentrum der Macht. Denn wer entscheidet darüber wieviel Geld im Umlauf ist? Wer hat wem die Kompetenz verliehen und wer kontrolliert dieses Geldsystem, das immer internationaler wird? In für Laien verständlicher Form erläutert Paul Schreyer das heutige Geldsystem und schlägt sogar andere, gerechtere Modelle vor. Paul Schreyer freut sich auf einen intensiven Dialog mit den Besuchern im Ehm Welk-Haus. Er ist freier Journalist, Jahrgang 1977 und Verfasser mehrerer Sachbücher. Am 23.3.2017 um 19.30 Uhr imEhm Welk-Haus Bad ...

Ferienspaß auch mit kleinem Geldbeutel Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Langeweile muss in den Sommerferien bei den Kindern und Jugendlichen aus M-V nicht aufkommen. Der AWO Regionalverband Bad Doberan e.V. hat eine Vielzahl an interessanten und erlebnisorientierten Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 Jahren bis 17 Jahren im Angebot. Alle unsere Reisen sind sorgfältig geplant und inklusive Betreuung, Programm und Vollverpflegung. Wir bieten u.a. Ferien am Strand in Kühlungsborn oder Wieck, Reiterferien in Lischow, Angelferien in Sternberg und vieles mehr… Für Familien mit geringem Einkommen (ALG II) oder für Alleinerziehende gibt es die Möglichkeit durch eine Spendenaktion einen Zuschuss bei uns zu beantragen. Die ausführlichen Informationen zu allen Reisen und unsere Buchungsmodalitäten finden Sie auf unserer Internetseite www.awo- ...

Glasfaser für Admannshagen-Bargeshagen Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:00 Bargeshagen/pi. Schon bald könnten die rund 2.900 Einwohner von Admannshagen-Bargeshagen im Landkreis Rostock mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz surfen. Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser startet die Nachfragebündelung. Ab dem 15.03.2017 beginnt in Admannshagen-Bargeshagen die sogenannte Nachfragebündelung, während derer das Interesse für Glasfaseranschlüsse in dem Ort abgefragt wird. Wenn sich bis zum 07.05.2017 40 % aller anschließbaren Haushalte für einen Anschluss entscheiden, steht dem Bau eines Glasfasernetzes nichts mehr im Wege. Für Gemeinde und Bürger entstehen dabei keine Baukosten – das Unternehmen Deutsche Glasfaser baut das Netz privatwirtschaftlich aus. Um alle Bürgerinnen und Bürger über die Vorteile von Glasfaser zu informieren, lädt Deutsche Glasfaser am 22.03.2017 um 19:30 Uhr zur Informationsveranstaltung ...

Elmenhorst: Tödlicher Verkehrsunfall Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Am 09.03.2017 gegen 18:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 10 zwischen den Ortsteilen Elmenhorst und Lichtenhagen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Kreisstraße 10 von Lichtenhagen in Richtung Elmenhorst. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug kurz vorm Ortseingang Elmenhorst von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug streifte einen Baum, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb aufgrund seiner erheblichen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße 10 war aufgrund des Unfalls zeitweise voll gesperrt.

Bewerbertage für das Vorstudium 2017|18 Kunst- und Designstudiengänge in der Kunstschule Rostock Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Kunststudium. Geeignet? Designstudium. Vorbereitet? Architekturstudium. Fit? Mappe. Komplett? Wir bereiten Dich intensiv auf die Eignungsprüfungen an künstlerisch-gestalterischen Hochschulen vor. Du hast Lust, Dein Vorstudium an der Kunst.Schule.Rostock zu absolvieren? An unseren Bewerbertagen hast Du die Möglichkeit, unsere Dozenten, Ateliers und Werkstätten kennen zu lernen und Dich über Inhalte unseres Vorstudiums zu informieren. Du kannst gerne eigene Arbeiten mitbringen, damit wir über Deine Ziele und Wünsche ins Gespräch kommen können. Wenn es Dir gefällt, kannst Du Dich registrieren lassen oder verbindlich anmelden. Darüber hinaus können wir auch individuelle Bewerbersprechstunden vereinbaren. Bewerbertage für das Vorstudium 2017|18 für Kunst- und Designstudiengänge starten am ...

Rostocker Vogelbörse startet am 26. März Region Bad Doberan | 18.03.2017 - 00:00:00 Bad Dobera, Am Sonntag, dem 26. März 2017 von 08:00 bis 12:00 Uhr veranstaltet der Verein der Vogelfreunde Rostock-Marienehe in der Sporthalle des Rostocker Freizeitzentrums, Kuphalstraße 77 eine Vogelbörse. Dort besteht für Interessenten die Möglichkeit Tiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen. Angeboten werden Wellensittiche, Kanarienvögel, Unzertrennliche, Nymphensittiche, verschiedene Großsittiche, Prachtfinken und andere Vogelarten. Jedoch nicht nur das Anbieten oder der Erwerb von Sittichen und Exoten steht auf der Börse im Mittelpunkt, sondern das züchterische Gespräch, der Erfahrungsaustausch, die Kontaktpflege etc. Wer in die Welt der Vogelliebhaber einsteigen möchte, findet hier sicherlich kompetente Ansprechpartner und hilfreiche Tipps. Wie in jedem Fall bei der Anschaffung von Tieren sind gerade bei der Anschaffung ...

Sommer Klassik Open Air: 29.07.2017 am Münster Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:02 Bad Doberan. Am 29.07.2017 präsentieren die renommierte Festspieloper Prag und die Tschechischen Symphoniker Prag in Bad Doberan, um 20 Uhr „Die Große Verdi-Gala – Sommer Klassik Open Air Highlight“ mit einer faszinierenden Auswahl der bekanntesten Stücken aus Verdis Opern, darunter Nabucco, Aida, Rigoletto, La Traviata. Mit ihren brillanten Stimmen entführen Solisten und Chor der Festspieloper Prag in die zauberhafte Welt der Romantik, musikalisch mitreißend begleitet von den Tschechischen Symphonikern Prag. Einen besonderen szenischen und musikalischen Hochgenuss zur Ehre des genialen Komponisten Giuseppe Verdi wird präsentiert: In einem erfrischenden, völlig ungewohnten und originellen Opernabend treten bekannte und beliebte Gestalten aus den berühmtesten Verdi-Opern in völlig neuer Konstellation auf. Ihre Charaktere ...

Besonders + Seebad = Seeheilbad? Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:01 Bad Doberan. Das erste Seebad Deutschlands und wahrscheinlich auf dem ganzen europäischen Kontinent ohne Seeheilbad-Titel? Unvorstellbar. Und doch denkbar: Wie bereits berichtet, kann durch die 2015 erfolgte Auflösung der dermatologischen Abteilung in der MEDIAN-Klinik die ganzjährige Verabreichung des Kurmittels Meerwasser nicht mehr erfolgen. Eisbaden in der Ostsee zählt nicht. Norbert Sass wurde jüngst in den Medien als amtierender Bürgermeister zitiert, als Stadt könne man nichts machen. Bekanntermaßen spricht das Rathaus mit der Klinik und dem Grand Hotel, aber das schon seit fast zwei Jahren ohne Erfolg. Die MEDIAN-Klinik braucht den Platz unter anderem für ein Angebot an Privatpatienten und kann nicht unbegrenzt wachsen, sodass sie sich entscheiden muss zwischen neuen Angeboten, um am Markt erfolgreich zu bleiben oder einem ...

Karin Degner stellt ihr erstes Buch in Kühlungsborn vor Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Am 18. März 2017 stellt um 16 Uhr Karin Degner ihr erstes Buch „Mosaiksteine meines Lebens“ in der Pfarrscheune von Kühlungsborn in der Schloßstr. 19 vor. Urlauber wie auch Einheimische sind herzlich dazu eingeladen.

Stadtwerke Rostock AG versorgt zukünftig „Perlenkette“ mit Fernwärme Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Heiligendamm. Um den Villenkomplex „Perlenkette“ in Heiligendamm nach seiner Sanierung mit Fernwärme versorgen zu können, erweitert die Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft ihr bestehendes Fernwärmenetz im Seebad. „Die Grundlage für eine effiziente und umweltschonende Fernwärmeversorgung haben wir mit unserem 2013 in Betrieb genommenen Blockheizkraftwerk (BHKW) Heiligendamm bereits geschaffen. Nun investieren wir in die zukünftige Nutzung dieser modernsten Technik “, sagt Ute Römer, Vorstandsmitglied der Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft. Für die Bauarbeiten zwischen dem 27.02.2017 und dem 30.06.2018 investiert der Energiedienstleister im Bereich der Kühlungsborner Straße 1,1 Mio EUR. Rund ein Kilometer neue Leitungen sollen verlegt werden. Um in dieser Zeit die Kühlungsborner Straße nicht vollständig sperren ...

Einbruch in Bad Doberaner Kreisverwaltung Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. In der Nacht vom 2. auf den 3. März 2017, gegen 2 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Kreisverwaltung des Landkreises Rostock, Außenstelle Bad Doberan, August-Bebel-Straße 3, eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten sie ein Fenster auf der Nordseite des Gebäudes und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Anschließend drangen die Täter in den Kassenbereich ein und versuchten dort, einen Tresor zu öffnen. Dabei wurden sie offenbar von einem Mitarbeiter aus der ebenfalls im Haus befindlichen Integrierten Leitstelle gestört und verließen fluchtartig das Gebäude. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zu den Tätern oder zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der ...

Schach in Elmenhorst-Lichtenhagen: Neuer Treff sucht Jugendliche und Erwachsene Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Vor vielen Jahren gab es eine Schachgemeinschaft in Elmenhorst, die regelmäßig das königliche Spiel pflegte und auch an Wettkämpfen teilnahm. Auf der Internetseite der Gemeinde wird mit dem Denkspiel immer noch geworben. Seit zwei Jahren gibt es in Lichtenhagen an der Grundschule eine SchachAG, die sich einem regen Zulauf der Kinder erfreut. So konnten die Kinder auf Kreis- und auf Landesebene schon viele Erfolge feiern und sich in diesem Jahr erstmalig für die Deutschen Meisterschaften im Schulschach qualifizieren. Die Organisatoren der SchachAG und der Verein Think Rochade aus Rostock wollen nunmehr auch in Elmenhorst-Lichtenhagen wieder das königliche Spiel als festen gesellschaftlichen Anlaufpunkt etablieren und interessierte Einwohnerinnen und Einwohnern, die entweder mit ihresgleichen eine Partie Schach spielen ...

Fahrgastbeteiligung bei der Vorbereitung des VMV-Jahresfahrplans 2018 Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Schwerin. Im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung beteiligt die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) erstmals Fahrgäste umfassend an der Vorbereitung des Jahresfahrplans im Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Ergänzend zur jährlich stattfindenden Fahrplankonferenz mit den Kreisen und Verbänden am 7. März 2017 können sich die Fahrgäste zu den Fahrplan-Entwürfen für den Zeitraum vom 10. Dezember 2017 bis zum 8. Dezember 2018 äußern. Diese werden im Internet unter www.fahrplan2018mv.de veröffentlicht. Direkt auf dieser Webseite können die Fahrgäste über ein Kontaktformular Anmerkungen an die VMV übermitteln. „Diese Anregungen werden geprüft und berücksichtigt, soweit es nach Abwägung der Vor- und Nachteile zweckmäßig erscheint. Vor allem aber wollen wir sie in die ...

Frühlingsklavierkonzertreihe mit Wassilij Kulikow in Hanstorf Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Der Auftakt zur Konzertreihe mit dem Maestro beginnt am Sonntag, dem 12.03.2017 um 15.00 Uhr im Gemeindezentrum Hanstorf (Parkentiner Str. 2). Auf dem Programm «Abschied vom Winter» stehen Werke von J.S. Bach, R.L. Boccherini, J. Haydn, F. Chopin, M.I. Glinka, P.I. Tschaikowskij. Diese stimmen auf den Frühling ein - voll von Lebensfreude und Besinnlichkeit. Der 1963 in Perm geborene erfolgreich in Russland und Europa konzertierende Künstler absolvierte das weltberühmte Moskauer Tschaikowskij-Konservatorium. Als Mitglied des Komponistenverbandes Russlands ist er erster Berufskomponist des finno-ugrischen Volkes der Komi-Permjaken. Schon 1996 wurde sein Schaffen durch den russischen Präsidenten geehrt. In diesem Jahr erhielt er die Auszeichnung als Laureat des Komponistenpreises ...

Belohnung für Hinweise zu Graffitis an der Sporthalle Kritzmow Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Massive Schmierereien an der Rückwand der Sporthalle der Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow wurden in den vergangenen Tagen entdeckt. Die neue Sporthalle wurde erst 2015 übergeben. Seitdem freuen sich die zahlreichen Nutzer, wie die Schulkinder als auch die Sportvereine der Gemeinden Kritzmow und Stäbelow über die moderne Sportstätte. Rund 1,5 Millionen Euro hat das Objekt gekostet. Wer uns Hinweise zu den Verursachern der Schmierereien geben kann, wird gebeten dies mitzuteilen unter E-Mail: amt@warnow-west.de oder Telefon: 038207 633-0. Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, wird eine Belohnung von 500 Euro in Aussicht gestellt. Neben der verunstalteten Fassade an der Sporthalle der Regenbogenkinder Grundschule in Kritzmow sind ebenfalls Schmierereien in Stäbelow entdeckt worden. Sowohl der ...

Aufruf zum „Müll-weg-Tag“ am 25.03.2017: Unsere Stadt Neubukow gestalten Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Die zahlreiche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Jahren zeigt uns, dass sich hier eine schöne Tradition entwickelt hat, die junge und ältere Leute anspricht und generationsübergreifend verbindet. Bitte beteiligen Sie sich auch in diesem Jahr wieder recht zahlreich. Neue Mitstreiter sind herzlich willkommen! Wir wollen auch in diesem Jahr, dass sich unsere Stadt zum bevorstehenden Osterfest lebens- und liebenswert für seine Bürger und Gäste präsentiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine rege Beteiligung verzeichnen können und dieser Tag für alle ein voller Erfolg wird. Bitte teilen Sie uns bis spätestens 15.03.2017 die Anzahl der Teilnehmer mit – gerne per Tel. 78231, Fax 78522 oder Mail: trede@neubukow.de) Treffpunkt ist am 25.03.2017 um 9.00 Uhr auf dem Marktplatz – hier ...

Vorstellung in Kröpelin: Kleiderwechsel - Vom Sich- Aufdonnern und Freimachen Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Jeden Tag heißt es: Kleider anziehen, Kleider ausziehen. Warum? Wozu? Und überhaupt: Sind Frauen eitler als Männer? Wie viele zweite Häute brauchen wir? Stellt ein nackter Busen in der Öffentlichkeit ein Problem dar? Ist Schlips tragen noch modern? Wie tanzt man einen Striptease? „Kleiderwechsel präsentiert eine kurzweilige Kollektion aus Prosa, Lyrik und Sachtext. Susann Kloss liest und spielt sich von der alten Klamotte bis zum allerletzten Schrei. („...was die Berliner Schauspielerin Susann Kloss zwischen Bücherregalen und Besucherreihen entfachte, erwies sich als köstliche, mit pikanten Schaueffekten gewürzte Unterhaltung. MAZ 14.03.2011) Sonntag, 12. März 2017, um 15.00 Uhr in der Mühle Kröpelin, Schulstr. 10 Eintritt: Kartenvorbestellung zum VVK 13,- EUR per mail an muehlenverein-kroepelin@gmx.de ...

Leserbrief: Demokratiedefizit Region Bad Doberan | 11.03.2017 - 00:00:00 Bad Doberan. Irgendjemand brachte vor nicht allzu langer Zeit diesen Begriff ins Spiel. Angeblich hätte der ostdeutsche Bürger ein Demokratiedefizit. Wie sich das auswirkt und warum, diese Antwort blieb man schuldig. Doch welche Seite hat dieses Defizit wirklich, die da „unten“ oder die da „oben“? In der Bundespolitik hat unsere Kanzlerin nach der Wahl in Meck/Pomm die Antwort schon gegeben. Sie nimmt die Schuld wegen der Verluste auf sich, will aber so weitermachen wie bisher. Das erinnert den Ostdeutschen dann schon an vergangene Zeiten. In diese Zeiten fühlt man sich auch versetzt, wenn man das Verhalten der Verwaltung und einiger gewählten Vertreter unserer Stadt beobachtet. Es fällt immer dann besonders auf, wenn man die Stadtvertreterversammlung besucht, wenn man denn auch noch weiß um was es geht. Das ...